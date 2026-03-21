LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଢ଼ାବା-ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର!
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ୨୦% ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚାଲିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ କୋଟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ଏବେ ପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ସ୍ତରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ୟାସରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ:
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ନୀରଜ ମିତ୍ତଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ (ଢାବା), ହୋଟେଲ, ଶିଳ୍ପ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (ଦୁଗ୍ଧ) ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ FTL (ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ LPG) ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ଆବଣ୍ଟନ କୋଟା ୫୦% ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି:
ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର କେବଳ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ ପିଏନଜି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ‘ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସହଜତା’ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ କୋଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ ଆବଣ୍ଟନର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନୂତନ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କୋଟା ସହିତ, ମୋଟ ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବ ସ୍ତରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବ; ଏହା ବଜାରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ:
ଯଦିଓ ସରକାର କୋଟା ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କୋଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (OMC) ସହିତ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ଡାଟାବେସ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ରେକର୍ଡ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବ।
PNG ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଲପିଜି କୋଟା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହରର ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରରୁ PNG ନେଟୱାର୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।