8th Pay Commission Updates: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ…
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଅପେକ୍ଷାରେ ଏକ କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ
ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଗଠନ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ମାତ୍ରେ, କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସରଞ୍ଚନା (Pay Structure), ଭତ୍ତା (Allowances) ଏବଂ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତଥାପି, ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ?
ନୂତନ ଦରମା ଗଠନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନର ଗଣନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ୯,୦୦୦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ DA ଏବଂ DR ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଯଦି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୧.୯୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୩୪,୫୬୦ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ୧୭,୨୮୦ ହେବ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହାକୁ 2.08 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ମୂଳ ଦରମା 37,440 ଏବଂ ପେନସନ 18,720 ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ, DA ଏବଂ DR ସ୍ତତଃ ଶୂନ୍ୟ (0%) ହୋଇଯିବ।