କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା…

ଏହି ରାଜ୍ୟର ସରକାର କୃଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚାଷ କରୁଥିବା ଅନେକ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ କୃଷକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକଙ୍କ ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ପ୍ରତି ମାସ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କୃଷକ ପରିବାରର ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତୁ।

କୃଷକ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ସହାୟତା:

କୃଷକ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। କୃଷିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଗ ଏବଂ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ।

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଶେଷକରି ସେହି ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ନ ହେଉ।

ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫିସ୍, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଶା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିପାରିବେ।

ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ବଢ଼ାଇ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ।

Uttarakhand Govt.

ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।

ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ସୀମିତ ରହିଥାଏ।

ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଜିର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। କୃଷକ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଥା:

୧- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୃଷକ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ।

ଆବେଦନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବେଜ ଯେପରିକି ପରିଚୟପତ୍ର, କୃଷକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

୨- ଏଭଳି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ସହାୟତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

୩- ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

କୃଷକଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ।

୪- ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

କୃଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେଇଠିକୁ ଆସିଗଲେ ମସ୍କ, ଏବେ…

1 of 18,456