ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ଭାରତ ପହଂଚିଲା ଏଲପିଜି ଭର୍ତି ଜାହାଜ

LPG Cylinder Price Today : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଭାରତ ନିଜର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଭାଗ, ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮୫-୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଗାଣ ଆମଦାନୀ କରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିନେଇଥିବା ବେଳେ, ଏଲପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି ବ୍ୟାବସାୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଯୋଗାଣରେ କାଟ କରି ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘ଜଗ ବିକ୍ରମ’
ଏପଟେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ‘ଜଗ ବିକ୍ରମ’ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ୨୦,୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଏଲପିଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିରତି ପରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହୋର୍ମୁଜ୍’ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ଏହା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଦେଶରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ଏହା ନବମ ଜାହାଜ। ତଥାପି ଆଉ ୧୫ଟି ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା କଥା ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
|ସହର
|୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ
|୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୯୧୩.୦
|୨୦୭୮.୫
|ମୁମ୍ବାଇ
|୯୧୨.୫
|୨୦୩୧.୦
|କୋଲକାତା
|୯୩୯.୦
|୨୨୦୮.୫
|ଚେନ୍ନାଇ
|୯୨୮.୫
|୨୨୪୬.୫
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|୯୧୫.୫
|୨୧୬୧.୦
|ଅଗରତଲା
|୧୦୭୩.୫
|୨୪୨୧.୫
|ଭୋପାଳ
|୯୧୮.୫
|୨୦୮୪.୦
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|୯୨୨.୫
|୨୦୯୯.୫
|ଡେରାଡୁନ୍
|୯୩୨.୦
|୨୧୩୧.୫