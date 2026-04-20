ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ରୋହିତ! ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

By Jyotirmayee Das

Rohit Sharma: ୨୦୨୬ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନେଟ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ରୋହିତ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି।

ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅହମଦାବାଦରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆରାମଦାୟକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଫେରିବା ଦଳର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯଦିଓ ଦଳ ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିଛି।

ରୋହିତ କ’ଣ GT vs MI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତିମ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। MI ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ରୋହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।”

ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଙ୍କୁ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ପଠାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଡି କକ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ୧୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ରୋହିତଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଡି କକ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରିବେ । କାରଣ ରିକେଲଟନ୍, ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୩୭ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳେ ଅଛି, ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 27,213