Rohit Sharma Captain: ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କ୍ୟାପଟେନ୍ ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା , ମିଳିଲା ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କରିସ୍ମା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଜିମ୍ବାୱେର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସିକନ୍ଦର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟି-୨୦ ଦଳ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏହି ଦଳରେ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି: ସିକନ୍ଦର ରାଜା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଓପନର ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ସେ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଏବଂ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସିକନ୍ଦର ରାଜା ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ରସିଦ ଖାନ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାପରେ ବାପ ! ଚିଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା;…

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରୁ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି…

ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି-୨୦ ଏକାଦଶ: କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ନିକୋଲାସ୍ ପୁରାନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ, ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରସିଦ୍ ଖାନ୍, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଶାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ।

ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅନିଶ୍ଚିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ରୋହିତ ଏହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବହୁତ ରନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ବାପରେ ବାପ ! ଚିଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା;…

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରୁ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି…

(VIDEO)କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଡିନର ପାର୍ଟି,…

ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାସନ ମାଜିଥିଲେ;…

1 of 20,843