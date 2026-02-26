IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ସଫା

ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ସଫା । ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର

By Seema Mohapatra

IND vs ZIM: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସୁପର 8 ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍। ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର

ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇର ପାଗ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଚ୍ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇବ, ଯାହା ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଲ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଚେନ୍ନାଇ ପିଚ୍ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାରତର ସ୍ପିନରମାନେ ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଫସାଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଥର ସ୍କୋର ନକରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେ ତିନୋଟି ଜିତିଛି। ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

