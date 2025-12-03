ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍! ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ପୁନର୍ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପୁନରାଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଗୁରୁବାରଠାରୁ କଠୋର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।

ଯଦି ଗିଲ ଏହି ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ।

ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ:

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ସନକୁ ଫେରିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରି ସାରିଛନ୍ତି।

ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୫ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୭୭ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ସିଡ୍ୟୁଲ:

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ କଟକରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏବଂ ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।

