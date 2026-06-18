ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଏମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ କନସେସନ କାର୍ଡ

ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଏମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ କନସେସନ କାର୍ଡ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ, ସୁଗମ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ, ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଲୱେର ଭୋପାଳ ଡିଭିଜନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରିହାତି କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି।
Indian Railways: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଲୱେର ଭୋପାଳ ମଣ୍ଡଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଭଡ଼ାରେ ୨୫% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ପରିମାଣର ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ରିହାତିର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ।
ରେଳବାଇର ଏହି ବିଶେଷ ରିହାତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଛାଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ, ମୂକ ଓ ବଧିର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବିକଳାଙ୍ଗ/ଲୋକୋମୋଟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ବା ଏସକର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତର ଛାଡ଼ ମିଳିବ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ କନସେସନ କାର୍ଡ ଜରୁରୀ, କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କରିବ କାମ
ଏହି ରିହାତିର ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସହଜ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆଧିକାରିକ କାର୍ଡ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଲୱେର ଭୋପାଳ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ୧୭ ଜୁନ୍, ୨୦୬ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୬୫୧ ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ କନସେସନ କାର୍ଡ’ ଜାରି କରିଛି। ଥରେ ଏହି କାର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଯିବା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଘରେ ବସି ଆଇଆରସିଟିସି (IRCTC) ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ରିହାତିର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ: ଏହି ୫ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବା ଜରୁରୀ
ଏବେ ଏହି କନସେସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ ହୋଇସାରିଛି। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦସ୍ତାବେଜଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ:
(୧) ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର
(୨) ରେଳବାଇ ରିହାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
(୩) ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର
(୪) ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
(୫) ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ
ଏହି ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଆଧିକାରିକ ପୋର୍ଟାଲ୍ divyangjanid.indianrail.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ।
ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ମେସେଜ୍, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ
କାର୍ଡ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବେଜଗୁଡ଼ିକର ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ। ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୂଚନା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ (Working Day) ରେ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୋପାଳ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଲ୍’ (Disability Cell) ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।