ଭଲ ଖବର: କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରୋଜଗାର ହେବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ (SCSS), ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି (SSY) ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC) ପରି ଯୋଜନା ସାମିଲ। ତେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥାତ୍ ପିପିଏଫ୍ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡିକର ସୁଧ ହାର ୦.୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଧ ହାର ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ପ୍ରତିଶତ ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାସିକ ଆୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ୭.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ କିସାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ପାଇଁ ୭.୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୮.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

