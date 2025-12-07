ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା (PMJDY)ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୭.୧୧ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ୨.୭୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ. ନାଗାରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୩.୬୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ୫୭.୧୧ କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୩୩.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ୭୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୪,୮୧୫ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ’
ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୩.୫୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ରାଞ୍ଚଲେସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍. ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ଦେଶରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଏବେ ୪,୮୧୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଦେଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ASCI)ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୨୦୧୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା (PMJDY) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ୫୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କ (Financial Inclusion Index) ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ 67 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାରେ ସୁଧାର ସହିତ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହେଉଛି। 2021 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କ 97 ଟି ସୂଚକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ବୀମା, ପେନସନ, ନିବେଶ ଏବଂ ଡାକ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।