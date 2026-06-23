ଖୁସିଖବର ! ୧ ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ପୁରା ୭୫ ଟଙ୍କା
ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ଘରେ ବସି ନିଜର ଇମେଲ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ।
Aadhaar Card Update: ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସରକାରୀ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାମ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଧାରରେ କେତେକ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ।
ଯେମିତି କି-ନାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ (UIDAI) ଦ୍ୱାରା ଏକ ସେବାକୁ ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା.
ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ତରଫରୁ କେଉଁ ସେବା ମାଗଣା କରାଯାଇଛି?
ପ୍ରକୃତରେ, ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ତରଫରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜ ଆଧାରରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ।
ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ସେବାଟି କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରହିବ?
ୟୁଆଇଡିଏଆଇ (UIDAI) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାରରେ ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାରରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସଟି (GST) ସହିତ ୭୫ ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ।
ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:-
ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା କେବଳ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଆପରେ ହିଁ ମିଳିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିପାରେ।