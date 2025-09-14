ବାରମ୍ବାର ଫାଟୁଛି ଗୋଇଠି, ଚାଲିବା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ଆଜି ହିଁ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

କିଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।

By Rojalin Mishra

ସମସ୍ତେ ମୁହଁର ଚର୍ମ ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ପାଦର ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଗୋଇଠିର ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଗୋଇଠିକୁ ନରମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ସ୍କ୍ରବିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠିକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁକା ହାତରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିରେ ଥିବା ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସଫା ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ଗୋଇଠି ମଧ୍ୟ ନରମ ହେବ ।

ଆପଣ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଦହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିରେ ଦହି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦହିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିର ଶୁଷ୍କତା ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଦ କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ
ଗୋଇଠିର ଶୁଷ୍କତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନରମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଦ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପାଦ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଦ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିର ମସାଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।

