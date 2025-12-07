GPS ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଜାଣିପାରିବ ଗୁଗୁଲ; ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ରିକ୍, ନହେଲେ…
GPS ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜାସୁସି କରେ ଗୁଗୁଲ । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ରିକ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଯୁଗରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ Googleର ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବଦଳରେ, ଲୋକେସନ୍, ମେସେଜ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ମାଗେ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ Google ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର GPS କିମ୍ବା ଲୋକେସନ୍ ବନ୍ଦ ଥାଇ ବି? ଏହି ସତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ । କାରଣ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ Google ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ କରିପାରୁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ GPS କିମ୍ବା ଲୋକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏହା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, Google ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।
- Wi-Fi ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ
Wi-Fi ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି Wi-Fi ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ Google ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ।
ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ?
ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ Wi-Fi ସ୍କାନିଂ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ।
- Bluetooth ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ
ଯଦି ଆପଣ Bluetooth ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟର କରିପାରିବ।
ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ?
ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ Bluetooth ସ୍କାନିଂ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଲୋକେସନ୍ ଚାଲୁ ଥାଏ, Google ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଳାଇଆସେ । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେବେ, କେଉଁଠି, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଫିଚର ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ତେବେ GPS ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ Google ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବ।
ଲୋକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏପରି ସେଭ ହେବାରୁ ରୋକନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ “ଡାଟା ଏବଂ ଫ୍ରାଇଭେସି” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ “ୱେବ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି” ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଫ୍ ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ସେଟିଂସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ କରି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲର ନିରନ୍ତର ନଜରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଡାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଗୁଗୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସେଟିଂସକୁ ଅନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଲୋକେସନ୍ ଗୁଗୁଲର ନଜରରୁ ବଞ୍ଚଚିପାରିବ।