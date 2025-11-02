ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି, CERT-In (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ) ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ରାଉଜର ଏବଂ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗିଟ୍ ଲାବ୍ ରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମିଳିଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ଦେଇ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ, ସିଷ୍ଟମରେ ମନଇଚ୍ଛା କୋଡ୍ ଚଲାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେଇପାରିବେ । CERT-In ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ Google ଏବଂ GitLab ଉଭୟ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳତା: CERT-In ଅନୁଯାୟୀ, Google Chromeର ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ କୋଡ୍ ଚଲାଉଥିବା JavaScript ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ବ୍ରାଉଜର୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା: V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି Chrome ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହା ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ JavaScript କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥାଏ। ଏଜେନ୍ସି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଚୋରି କରିବାକୁ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମରେ ମନଇଚ୍ଛା କୋଡ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ।

କ’ଣ କରିବେ: CERT-In ସମସ୍ତ Chrome ଏବଂ GitLab ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।

 

