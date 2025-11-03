Google କଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଡିଲେଟ୍, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଖାଲି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲର୍ଟ କଲା ଗୁଗୁଲ । ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଗୁଗୁଲ୍ । ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ପାମ ମେସେଜ ସର୍କୁଲେଟ ହେଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି । ଗୁଗୁଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି—ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହୋଇପାରେ:
-ଆପଣଙ୍କର ଟୋଲ୍ ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି
-ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଲିଭର୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ
-ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫସି ରହିଛି। ଏହାକୁ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ କିପରି ହୁଏ?
ଏହି ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଠକେଇ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ, ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଏବଂ ପାସ୍ୱାର୍ଡ ଚୋରି କରିନିଅନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍କାମରମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ନୂତନ ନମ୍ବର ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।
କେଉଁ ଫୋନରେ ସର୍ବାଧିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପ୍ସନ ଅଛି?
ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆଇଫୋନ୍ ଏହାର ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତଥାପି, ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ପାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନୁହେଁ, ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର ।