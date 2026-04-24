୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମରେ ମିଳୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍‌: କେଉଁଠି ମିଳିବ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମରେ ମିଳିବ Google Pixel 10। : ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଦେଉଛି ଏହି ଅଫର। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଗୁଗୁଲ ପିକ୍ସେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେହିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କିମ୍ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି।
ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ କିଣିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲେଟେଷ୍ଟ Google Pixel 10 କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁଠାରୁ କମ ଦାମରେ କିଣିପାରିବେ।
ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା ଓ ସେନ୍ସର
Google Pixel 10 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୮ + ୧୦.୮ + ୧୩ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେନ୍ସର ରହିଅଛି। ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ୧୦.୫ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଠାରୁ କମ ଦାମରେ ମିଳୁଛି
ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମାଜନରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସବୁଠାରୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଲିଷ୍ଟିଂ ଦାମ ପ୍ରାୟ ₹୭୯,୯୯୯ ରଖାଯାଇଛି।
ବଡ଼ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍
ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ପ୍ରତିଶନ ଫ୍ଲାଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ₹୬୯,୩୮୯ ରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ସହ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ₹୨,୦୮୧ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ ମିଳିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ମାସକୁ ₹୧,୮୦୮ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଇ କିଣିପାରିବେ।
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫରରେ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ
ପୁରୁଣା ଫୋନକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରାୟ ₹୩୭,୭୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଫୋନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।