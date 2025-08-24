Googleର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି; ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ଏଣିକି ହ୍ୱାଟଆପ୍ ଭିଡିଓ କଲିଂ, 28 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପଇଁ ଖୁସି ଖବର

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ସହିତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ବିନା ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ।

ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାର Pixel 10 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନେଟୱାର୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ର ଏହି ନୂତନ ସିରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ନେଟୱାର୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲିଂ ଫିଚର ସହିତ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍।

ନେଟୱାର୍କ ବିନା ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ କଲ୍

ଗୁଗୁଲ୍ ତାର X ପୋଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଫୋନରେ ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ୱାଇ-ଫାଇ ସଂଯୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିପାରିବେ।

କମ୍ପାନୀ ଏହାର X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରୁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Pixel 10 ସିରିଜରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଟିଜର ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ କଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, BSNL ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିଜ୍ କରିଛି।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍

ଗୁଗୁଲ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ Pixel 10 ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଏହା କହି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି କାମ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ SMS ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ସେବା ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁଠାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

 

