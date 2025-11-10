Google Storage: Gmail ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ Don’t Worry! ଏହି 5 ଟିପ୍ସରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି
ଗୁଗୁଲ ସ୍ପେସ୍ ଫୁଲ ହେବାର ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି? ଏହି 5 ଟିପ୍ସରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ । ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ Google ର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟରେ ଏକ ମେସେଜ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ Google Cloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଏମିତି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ଯାହା Google ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି Google ସ୍ପେସ ଖାଲି କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।
Google Drive ରୁ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫୋଲନର Google One ପୃଷ୍ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଲିନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଟମ୍, ଜିପ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାକଅପ୍, ଏହି ସବୁ ବହୁତ ଜିବିର ସ୍ପେସ ନେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର Google Driveକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିନ କରନ୍ତୁ।
ଖାଲି ସ୍ପେସ ପାଇବା ପାଇଁ Google Photos କୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ Google Photos କୁ ଅରିଜିନାଲ କ୍ବାଲିଟିରେ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଭର୍ ମୋଡରେ ସେଭ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହାଇ କ୍ବାଲିଟି ମୋଡରେ ଥିଲା। ଏହା ଫଟୋର ଭିଜୁଆଲ କ୍ବାଲିଟି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ମିଡିଆକୁ କମ୍ପ୍ରେସ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫାଇଲ ସାଇଜକୁ କମ କରିଦିଏ ।
ଏହାକୁ ଏନେବଲ ବା ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, Google Photos ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅପଲୋଡ୍ କ୍ବାଲିଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଭର୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କନଭର୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
Gmail ରେ ଲାର୍ଜ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ଖାଲି କରନ୍ତୁ
ଯଦି Gmail ଆପଣଙ୍କର Google Drive ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେଉଛି, ତେବେ ବଡ଼ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ଥିବା ପୁରୁଣା ଇମେଲଗୁଡିକୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 10 MB ରୁ ବଡ଼ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତ Google ଆପ୍ସରେ ଯାଇ ଟ୍ରାସ୍ ଖାଲି କରନ୍ତୁ
ସମସ୍ତ Google ଆପ୍ସରେ ଯାଇ ଟ୍ରାସ୍ ଖାଲି କରନ୍ତୁ । ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରତି 30 ଦିନରେ ଅଟୋମେଟିକ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Google ସ୍ପୋସ ନେଇଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁଆଲି Google ଆପ୍ସରେ ଯାଇ ଟ୍ରାସ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ।