Google Translate କୁ ପୁରିଲା ୨୦ ବର୍ଷ! ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ କୌଣସି କଠିନ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଲାଇନ ନଥିଲା ବୋଲି Google ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Google Translate Completes 20 Years : ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ୱେବସାଇଟ ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ହେଉ, Google Translate ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜର ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ Google ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୋଇଛି ‘Thank You’
Google କହିଛି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ କୌଣସି କଠିନ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିଲା ‘Thank You’ ଅର୍ଥାତ ‘ଧନ୍ୟବାଦ’। କମ୍ପାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏହି ଭାବନାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟରେ ‘Thank You’ କୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବଳ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ
ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ ଲେଖି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ଭାଷାର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନମ୍ରତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଭଳି ଭାବନା ସବୁଠି ସମାନ।
କେମିତି ବଦଳିଲା Google Translate ର ଯାତ୍ରା
୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Google Translate ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟୁଲ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏଥିରେ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଜି Google Translate କେବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କହିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ଦାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଠପଢ଼ା, ବିଜନେସ ମିଟିଂ, ଭ୍ରମଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ହେଉଛି।
ଏବେ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନୁହେଁ, କହିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବ
୨୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ Google ଏକ ନୂଆ AI ଆଧାରିତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ Translate ଆପ୍ରେ ‘Pronounce’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ କହିବେ, AI ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି କହିବ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ କେତେ ସଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
Google ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଭାଷାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହିବାରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଡେମୋରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଆପ୍ କଠୋର ମାର୍କିଂ ବଦଳରେ ସହଜ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଭୁଲ୍ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଫିଚର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ‘Pronunciation Practice’ ଫିଚର ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭଳି ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ Google Translate ରେ କହିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଫିଚର ମାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଭାଷା ଶିଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।