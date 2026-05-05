ଦିନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଉଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ ଖାଇଲେ ମାଡ !

ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଦିଦି, କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ଟିଏମସି

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବାନୀପୁରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଏକ “ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳ” ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ “ଅନୈତିକ ଅପରିଷ୍କାର ଖେଳ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୬ ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ବାକି ରହିଥିଲା।

ଭବାନୀପୁର ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଉଣ୍ଡରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଧିକାରୀ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ ୧,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ବଦଳିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାନାର୍ଜୀ ମାତ୍ର ୮୯୮ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବଧାନ ୧୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ସବୁଜ ଗୁଲାଲ ଏବଂ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାଞ୍ଚଟି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବଧାନ ୭,୧୮୪ କୁ କମିଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା। ୧୪ ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାତ୍ର ୪,୦୦୦ ଭୋଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳାଫଳକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଟିଏମସି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ମମତା ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥିଲେ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିଲା। ଗଣତି ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବାନାର୍ଜୀ ୫୬୪ ଭୋଟରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଟିଏମସି (TMC) ଗଣତି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା, ଯାହାଙ୍କ ବଦଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ବାକି ରହିଥିବା ଗଣତି ରାଉଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ଗଡ଼ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସମୟରେ ଗଣତି ହଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ନଥିଲେ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସିଲ୍ ନକରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍‌କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ହଲ୍ ବାହାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।” ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ “ନିର୍ଯାତନା” ବୋଲି କହି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ “ଜବରଦସ୍ତି ଚୋରି” କରାଯାଇଥିଲା।

ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସମୟରେ ବିନା ସିଲ୍‌ରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍‌ର ବେଆଇନ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଥିବା ନେଇ ସେ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବିଜେପିର ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ “ଅନୈତିକ ଅପରିଷ୍କାର ଖେଳ” ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ପରାଜୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ସବୁକିଛିର ପ୍ରମାଣ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆକାରରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ।” ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

