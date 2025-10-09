କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟୁଛି ଗାଁ , ଆର ମାସରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର ; ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଲା ଝିଅର କୋକେଇ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭସ୍ମା ଗାଁରେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟା କବିତା ବର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ, ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଫେରି ନ ଆସିବାରୁ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଗୁଡ୍ଡୁ ବର୍ମା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ବେଲିପାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠାରେ କବିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଲଫାସ୍ ଟାବଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। କବିତା ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି: କବିତା ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ରାଜଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାୟଗଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୁଜରାଟରେ ରୁହନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କବିତା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।କାକା ଗୁଡ୍ଡୁ ବର୍ମା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କବିତାଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପିପିଗଞ୍ଜରେ ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବବିତା ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ନମିତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶାଶୁ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ଜ୍ୱାଇଁ, ଅସଞ୍ଜତ…

ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩ ଜଣଙ୍କ…

ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ କବିତା ଏକ ବନ୍ଦ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହି ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ନଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।

ବେଲିପାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ବିଶାଲ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାଦା ଦାହ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶାଶୁ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ଜ୍ୱାଇଁ, ଅସଞ୍ଜତ…

ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩ ଜଣଙ୍କ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଦେଲେ ମୋଦୀ,…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ତାଳି ମାରି ‘ରାଧେ…

1 of 24,115