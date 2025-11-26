ୱେଡିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଡ ନା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ କାର୍ଡ? ବିବାହ ଋତୁରେ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ଏପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଖାଲି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ-ବ୍ରତ ସିଜିନ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନ ଆସିବା, ଏପରି ହୋଇପାରିବନି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଇ-କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଠକମାନେ ।
ସାଇବର ଠକେଇର ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଠକେଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ବିବାହ କାର୍ଡ ପଠାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜିରୋ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ନୂତନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୱେଡିଙ୍ଗ ଠକେଇ କିପରି କାମ କରେ? (Whatsapp Wedding Scam)
ଠକ ବା ଫ୍ରଡମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିବାହ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଡ ପଠାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା PDF ଫାଇଲ୍ ଥାଏ। ଏହି ମେସେଜ୍ ସହିତ “ଦୟାକରି ଆମ ବିବାହରେ ନିହାତି ଯୋଗଦେବେ,” “ଦୟାକରି କାର୍ଡ ଖୋଲନ୍ତୁ,” କିମ୍ବା ” family invitation” ଭଳି ଭାବପ୍ରବଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ନକରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ମାଲୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚୁପଚାପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସୂଚନା, OTP, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ଡାଟା ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି କରିନିଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରନେଇପାରେ।
ଏହି ଠକେଇର ବିପଦ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି?
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କାର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବିଷୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଠକମାନେ କାର୍ଡକୁ ଏତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ଅସଲି ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବିବାହ ଠକେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଠକେଇରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ?
ସତର୍କତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କୌଣସି PDF, ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ନକରି କେବେବି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେବି କାହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ OTP, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାସୱାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, 1930 ରେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।