ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଆସିଲା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବୟାନ୍
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅବୁଧାବି: ରବିବାର ରାଜଗିର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଏବେ ଏସିଆ କପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦେଶ ହୋଇଛି। ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ, କୋରିଆ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ 2003 (କୁଆଲାଲମପୁର), 2007 (ଚେନ୍ନାଇ) ଏବଂ 2017 (ଢାକା) ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭଲ କାମ, ପୁଅମାନେ! ଚମତ୍କାର!” ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଏସିଆ କପ୍ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ UAE ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥିତି
ରାଜଗିରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଖେଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲା। ଭାରତର ସୁଖଜିତ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ମ୍ୟାଚ୍ର ୨୮ତମ ଏବଂ ୪୫ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ।
ଅମିତ ରୋହିଦାସ ୫୦ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଡାନ୍ ସନ୍ ୫୧ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ
କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୪ ରୁ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ମହାନ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଖେଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଦଖଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଦଳ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।