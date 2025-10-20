ଆଖିବୁଜିଲେ ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ଯ ଅଭିନେତା; ଧମାଲ ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିଲେ ବୋବାଲ, ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା…

ଆଖିବୁଜିଲେ ହାସ୍ୟ କଳାକାର...

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବଲିଉଡରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା । ଆଖିବୁଜିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା । ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କ ପରଲୋକ । ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ।

୮୪ ବର୍ଷରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । କମେଡିଆନ ଭାବେ ବଲିଉଡ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ଧମାଲ, ଖଟାମିଠା,ଶୋଲେ ଭଳି ଅନେକ ନାମିଦାମି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ ।

ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାନିଲେନି ଗାଇଡଲାଇନ; ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଲା…

ଦୀପାବଳିରେ ବଡ ଅଘଟଣ; ବାଇକରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ, ୨…

You might also like More from author
More Stories

ମାନିଲେନି ଗାଇଡଲାଇନ; ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଲା…

ଦୀପାବଳିରେ ବଡ ଅଘଟଣ; ବାଇକରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ, ୨…

ମିଠା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ; ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି…

ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ ରୁଷ ଦେଶର…

1 of 19,890