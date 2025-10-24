8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ କ’ଣ?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଯେଉଁମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସରକାର ଏଯାଏଁ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ’ଣ?
ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ଶର୍ତ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ନୂତନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଜାରି କରିବେ।
8ମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ?
8ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମୟସୀମାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ତେବେ, ତାହା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତଥାପି, ସରକାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।