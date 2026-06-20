ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ: ଖାଉଥିଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ (ଡିଟିଏବି) ଓ ତାର ଉପ-କମିଟିର ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବା ଔଷଧ ମିଶ୍ରଣଗୁଡିକର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତି ନାହିଁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଥାଇ ବିଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଔଷଧ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୁପ ୧୬ଟି ଔଷଧ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲୋ; ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଔଷଧ, ମଧୁମେହର ଔଷଧ, କିଛି କସମେଟିକ ଓ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ରହିଛି।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ (ଡିଟିଏବି) ଓ ତାର ଉପ-କମିଟିର ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବା ଔଷଧ ମିଶ୍ରଣଗୁଡିକର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏ ଔଷଧ ସେବନ ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
୨୦୨୧ରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ମେଡିକାଲ ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଉପ-କମିଟି ସମସ୍ତ ୧୬ଟି ଔଷଧ କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା।
ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଔଷଧ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକରେ Amoxicillin + Serratiopeptidase, Amoxicillin + Serratiopeptidase + Lactobacillus Sporogenes, Cefuroxime + Serratiopeptidase ଓ Cefadroxyl + Probenecid ଭଳି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କମ୍ବିନେସନ ସାମିଲ ଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଉପାଦାନକୁ ଏକାଠି ଦେବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ।
ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଡାଇବେଟିଜର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ସରକାର Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide ଭଳି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ Gliclazide + Chromium Picolinate ନାମକ ଡାଇବେଟିଜ ଔଷଧ କମ୍ବିନେସନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ; ଡାଇବେଟିଜର ଚିକିତ୍ସାରେ Chromium Picolinate ର ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ କୌଣସି ମାନକ ଚିକିତ୍ସା ଗାଇଡଲାଇନରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସରକାର କହିଛନ୍ତି; ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି କମ୍ବିନେସନ ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବଢାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଔଷଧକୁ ବଜାରରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।