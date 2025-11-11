ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାହାକୁ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ସରକାର
କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ, ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି।
ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଗଭୀର ସମବେଦନା ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସରକାର କାହାକୁ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଆମ ସରକାର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ନଭେମ୍ବର ୧୨ ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।