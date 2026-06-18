EPF ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮.୨୫% ସୁଧ ହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଚଳିତ ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା
EPF ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮.୨୫% ସୁଧ ହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ
EPFO Rule: EPFO କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ୮.୨୫% ସୁଧକୁ ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଜମା ଉପରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ଦେଶର ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ହାର, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇପିଏଫ୍ଓର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକୀ ବୋର୍ଡ (CBT) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ୮.୨୫% ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
କାହିଁକି ବଜାୟ ରହିଲା ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର?
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିବିଟି (CBT) ବୈଠକରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ -୨୬ ପାଇଁ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ସିବିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ହିଁ ଇପିଏଫ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଅଟନ୍ତି । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଧ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ।
ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା
ସୂଚନାନୁସାରେ, ଇପିଏଫ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ।
ଶେଷ ଥର କେବେ ବଢ଼ିଥିଲା ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାର
ଗତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ ସୁଧ ହାରକୁ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା । ୨୦୨୨-୨୩ ର ୮.୧୫% ରୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୮.୨୫% କରାଯାଇଥିଲା।