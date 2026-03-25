ସରକାର ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ୩୫ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂକୁ ନେଇ କହିଲେ ଖୋଲା କଥା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ସରକାର ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ୩୫ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂକୁ ନେଇ କହିଲେ ଖୋଲା କଥା

By Jyotirmayee Das

LPG Booking: ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଛ । କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ।

କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୪୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୨୫ କିମ୍ବା ୩୫ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ’ଣ?

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମାନ ପୁରୁଣା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ୨୫ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବିପରୀତରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ୪୫ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ; କୌଣସି ପୃଥକ ବର୍ଗ ନାହିଁ।

ସରକାର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି; ତେଣୁ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

 

