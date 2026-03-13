ମହଙ୍ଗା ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ଦର, ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବି ବଢ଼ି ଦାମ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ

By Jyotirmayee Das

Mobile Data Tax: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT)କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଟିକସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT)କୁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ’ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହା ପରେ, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକସ ମଡେଲ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ରୂପରେଖା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତି ୧ GB ପାଇଁ ୧ ଟଙ୍କାର ଟିକସ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତି ୧ GB ପାଇଁ ୧ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଲ୍‌ରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ

ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରତି ୧GB ପାଇଁ ୧ ଟଙ୍କା ଟିକସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୨,୯୦୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ।

ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ସୁଲଭ

ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ରାଉଜିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡିଓ “ରିଲ୍ସ” ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

୧୮% GST ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ୧୮% ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (GST) ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଉପରେ କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାଟା ଉପରେ ଏକ ପୃଥକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ଟିକସ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ କରିବ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT)କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ହିଁ ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସ ଲଗାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

