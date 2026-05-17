ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଦେଶରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଲକ୍ ଡାଉନ୍
Lock Down in India: ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କଚିନ୍ତା । ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା । ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଧିକାରୀକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ୍ ରିଜ୍ଜୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମଣ ଏବଂ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭାଇରଲ୍ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ମିଥ୍ୟା’ ଏବଂ ‘ଭିତ୍ତିହୀନ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଭ୍ରମ?
ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ “କୋଭିଡ୍ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି”ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରା କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା କଟକଣା ପ୍ରତି ନଥିଲା, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ମଜବୁତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ବୟାନକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ୍ ରିଜ୍ଜୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶରେ କୌଣସି ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜାଲ୍ ବା ଫେକ୍।” ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ ବିନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଖବରକୁ ସେୟାର ନକରିବା ଉଚିତ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଚେକ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାଇରଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଦାବିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।