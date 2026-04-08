ବଦଳିଲା LPG ବିତରଣ ନିୟମ: ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ

ଫାର୍ମା ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା: LPG ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ନୂଆ କୋଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନଶ୍ୱେର : ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବିତରଣ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସରକାର ଫାର୍ମା, ଷ୍ଟିଲ୍‌, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣର ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବର ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ବ୍ୟବହାରର ମାତ୍ର ୭୦% ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୈନିକ ୦.୨ ଟିଏମଟି (ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକ୍‌ଡ୍ ଅଣ-ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ର ୭୦% କୋଟା ଆଗୁଆ ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି କୋଟା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଏନଜି (ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦% ଗ୍ୟାସ କୋଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଲପିଜି ର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ (ଓଏମସିଏସ) ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସହ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚଘଏ ଆବେଦନ ସର୍ତ୍ତରୁ ରିହାତି ମିଳିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମା, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ପଲିମର, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ପେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟିଲ୍‌, ମେଟାଲ୍‌, ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

1 of 6,868