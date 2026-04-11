ଡିଜେଲ ଉପରେ ଦୁଇଗୁଣା ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର, ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ…
ଡିଜେଲ୍ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ବିବାଦ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରିଫାଇନର୍ସଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୧.୫ ଟଙ୍କାରୁ ୫୫.୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ହାରର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।
ଏହା ସହିତ, ATF ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୯.୫ ଟଙ୍କାରୁ ୪୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଜିରୋ ରହିଛି।
ସରକାର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହି ଟିକସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ‘ଅବିଶ୍ରାମ ଟିକସ’ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ’।
ଏହି ଟିକସ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଭ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଗତ ମାସରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୩ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି ୩ ଟଙ୍କା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି ଜିରୋ କରିଥିଲା।
ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ପରେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୧୯ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୯୮ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।