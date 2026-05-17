ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ! ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ ରାଜ୍ୟରେ DA ବୃଦ୍ଧି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ
ଏହି ୩ ରାଜ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର DA ଏବଂ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ କେବେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାରର ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨% DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)ରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ସିଏମଓ) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ଡିଏ ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ମେ ମାସର ଦରମା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧି (ଟିଆଇ) ମଧ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମେ ମାସର ପେନସନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି କରିଛି:
୧୪ ମେ’ରେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା DAକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
X ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ପିଛିଲା ଭାବେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୧.୬ ନିୟୁତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ DA ରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧,୨୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲଦିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ।
ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି:
ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ୨୫୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୬୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ପଞ୍ଚମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, DA ୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୪୭୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୮୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୭ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗରେ DA ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ:
DA ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୮ ମଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆସନ୍ତା ସୋମବାର, ମୁଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିବି।”
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।
ସରକାର ୭ମ ବେତନ କମିଶନର ଗଠନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ।