PFକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, PF ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ମିଳିବ ଏହି ଲାଭ

କେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଏହି ହାରର ଅଧୀନ?

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (GPF) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 (ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025) ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ GPF ଉପରେ ସୁଧ ହାର 7.1% ରହିବ।

GPF ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ – ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି – ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।

କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ସ୍ଥିର ଅଂଶ (ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ 6%) ସେମାନଙ୍କ GPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରନ୍ତି। ସରକାର GPF ଉପରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ।

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ। ସୁଧ ହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସଙ୍ଗତ ରଖାଯାଏ।

କେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଏହି ହାରର ଅଧୀନ?

ଏହି ୭.୧% ସୁଧ ହାର କେବଳ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (GPF) ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଣ୍ଠି, ଯେପରିକି ଅବଦାନକାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (ଭାରତ), ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫିସର୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

GPF ପରି, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ (PPF) ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। PPF ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର ୭.୧%।

ଏହି ସମୟରେ, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର ୮.୨୫% (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫)। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (NPS) ରେ ନିବେଶ ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ସମ୍ପ୍ରତି, ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PPF), ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା), ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା (SCS), ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC) ଭଳି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

GPF କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (GPF) ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ଯୋଜନା। ଜମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଧ କରମୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

