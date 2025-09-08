8th Pay Commission; ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୮ମ ବେତନ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦରମା

8th Pay Commission; ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୮ମ ବେତନ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦରମା
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କମିଶନ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଦରମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ୪୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦରମା କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ବେତନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦରମା ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଥର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୨.୨୮ ରୁ ୩.୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୧,୬୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ 34.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ମଧ୍ୟ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ DA ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 55% ହାରରେ DA ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା 2026 ସୁଦ୍ଧା 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି DA ହାରଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ମୋଟ ଦରମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋଟ ଇନ୍-ହାଣ୍ଡ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କେବେ କରାଯିବ?
ବର୍ତ୍ତମାନ, କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସୂଚନା ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ କରାଯାଇପାରିବ।