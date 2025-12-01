ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏହି ଅପ୍ସନ, ଏବେ ଆଉ ଉଠାଇ ପାରିବେନି ଫାଇଦା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ (NPS) ରୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ (UPS) କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଅପ୍ସନ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, NPS ରୁ UPS କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ଥିଲା।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ NPS ଉପରେ UPS ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। NPS ଉପରେ UPS ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।
ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ UPS କୁ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା
ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାର UPS କୁ ସୂଚିତ ବା ନୋଟିଫାଏ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ UPS କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର F. No FX-୧/୩/୨୦୨୪ PR ଦିନ ୨୪.୦୧.୨୦୨୫ ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା ।
UPS କ’ଣ?
UPS ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯାହା ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅପ୍ସନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପେନସନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି-ସୂଚୀବଦ୍ଧ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅବସର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ DAର ୧୦% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ର ୧୦% ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା (କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର)ଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବୁଶନ ୧୮.୫% ହୋଇଥାଏ।
UPS ବାଛିବା ପରେ ମଧ୍ୟ NPS କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ସୂଚନାପ୍ରାପ୍ତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। UPS ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରେ NPSକୁ ଫେରିପାରିବେ।