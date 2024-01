ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ସିମି’ ଉପରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଟକଣା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇସଲାମିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (ସିମି) ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଟୁଇଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଟୁଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସିମିକୁ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁଏପିଏ ଅଧୀନରେ ‘ବେଆଇନ ସଂଗଠନ’ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Bolstering PM @narendramodi Ji's vision of zero tolerance against terrorism ‘Students Islamic Movement of India (SIMI)’ has been declared as an 'Unlawful Association' for a further period of five years under the UAPA.

The SIMI has been found involved in fomenting terrorism,…

