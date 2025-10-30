Salary Hike: ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିବ ଦରମା; ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ହେବ ଲାଗୁ
ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିବ ଦରମା । ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ (CPSE) ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଣ-ସଂଘୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (IDA) (Industrial Dearness Allowance – IDA) ପାଇଁ ନୂତନ ହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ହାର 1 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 1987, 1992, 1997, 2007 ଏବଂ 2017 ଦରମା ସ୍କେଲରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ (Department of Public Enterprises) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ AICPI (ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ) ଆଧାରରେ ନୂତନ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
୧୯୮୭ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ୨ ଟଙ୍କା ହାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୧୭୮ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋଟ ୩୫୬ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ହାରାହାରି ୯୬୧୧ AICPI ସହିତ, ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ୧୭,୮୧୨ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ।
୧୯୯୨ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଜୁନ୍ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୯୬୧୧ AICPI ଥିଲା। ଏହା ଲିଙ୍କ୍ ପଏଣ୍ଟ ୧୦୯୯ ରେ ୭୭୪.୫% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। ନୂତନ DA ହାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହେବ।
3,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 774.5% ଭତ୍ତା(ସର୍ବନିମ୍ନ 17,024)
3,500 ରୁ 6,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 580.9%(ସର୍ବନିମ୍ନ 27,108)
6,500 ରୁ 9,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 464.7%(ସର୍ବନିମ୍ନ 37,759)
9,500 ରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 387.2% (ସର୍ବନିମ୍ନ 44,147)
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 50 ପଇସା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ 50 ପଇସାରୁ କମ୍ ଦରମାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ। 1997, 2007 ଏବଂ 2017 ଦରମା ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
୧୯୯୭ ସ୍କେଲ: ୪୬୨.୧%
୨୦୦୭ ସ୍କେଲ: ୨୩୩.୨%
୨୦୧୭ ସ୍କେଲ: ୫୧.୮%