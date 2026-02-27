Railway Pensioners Alert: ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର, ସରାକର ପେନଶନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ, ଭୁଲରେ ବି….

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ପେନଶନର୍ସଙ୍କ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲେ ସରକାର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଠକମାନେ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି।

ଠକେଇର ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?

ଠକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାହାନାରେ ସୂଚନା ମାଗୁଛନ୍ତି:

  • PPO ଅପଡେଟ୍: ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର (ପିପିଓ) ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାହାନାରେ।
  • KYC ଯାଞ୍ଚ: ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ-ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ନାମରେ।
  • ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା: ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ ଲାଭ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ।

ରେଳବାଇର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ (ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ):

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ରେଳବାଇ କେବେବି PPO କିମ୍ବା ସେବା ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍, SMS, WhatsApp କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପାସୱାର୍ଡ, OTP କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋପନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍ ଉପରେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସାଇବର ସେଲ୍ (ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 1930) କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।

ପେନସନ୍ କିମ୍ବା ପେ- କମିଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ, କେବଳ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଭୟରେ, ଯେପରିକି ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

