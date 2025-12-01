8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କେତେ ବଢିବ ଦରମା? ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାରେ ମର୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025 ରେ ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ଆନନ୍ଦ ଭାଦୋରିଆଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ବେତନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ?
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ପ୍ରକୃତ ଦରମା (ମୌଳିକ + DA) ୧୪% ରୁ ୫୪% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, ୫୪% ବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ୧୯୦୦, ୨୪୦୦, ୪୬୦୦, ୭୬୦୦ ଏବଂ ୮୯୦୦ ପାଇଁ ଫୁଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୧.୯୨ ଏବଂ ୨.୫୭ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ HRA ୨୪%, TA ୩,୬୦୦/୭,୨୦୦, NPS ୧୦% ଏବଂ CGHS ଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବା ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତା ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ହାର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ ଇଣ୍ଡକ୍ସ (ACPI-IW) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, DA ହେଉଛି 58%, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲକ୍ଷ ମୂଳ ଦରମା ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ 58,000 DA ପାଉଛନ୍ତି। DA ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିବା ମହଙ୍ଗାଇ ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା।
କର୍ମଚାରୀ ଦାବି ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦବୀ
ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ DA କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମର୍ଜ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ମୂଳ ଦରମା ଅନୁପାତରେ ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମର୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ଭବିଷ୍ୟତ
ସରକାର 3 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନର ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। DA କୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ ନକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଏହାର ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।