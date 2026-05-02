ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବାଜିଲା ସାଇରନ୍: ଭୟଭୀତ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଥିଲା କାରଣ?
ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ "Extremely Severe Alert" ଲେଖା ଆସିବା ସହ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସିଷ୍ଟମ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆଜି, ୨ ମଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଦେଶସାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ଏମରଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ (ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା) ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା କ’ଣ ବୋଲି ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (NDMA) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ‘ସେଲ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ’ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫୋନ୍ରେ କ’ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା? ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ “Extremely Severe Alert” ବୋଲି ଲେଖା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ‘ସେଲ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ସେବା’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ମେସେଜ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆଲର୍ଟ ଆସିଥିଲା? ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜଧାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ (କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ)। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ନିଜେ ବିକଶିତ କରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏହି ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା କେବଳ ସିଷ୍ଟମର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। NDMA ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେପରି କେହି ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୁଅନ୍ତି।