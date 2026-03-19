Gas Connection New Update: ଏଥର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ, ନୂଆ କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
PNG Connection New Update: ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ନୂତନ PNG କନେକ୍ସନର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ପିଏନଜି ଏବଂ ସିଏନଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପିଏନଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା
ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି PNG – ଅର୍ଥାତ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ।
ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟି୍ରୁବୁସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PNG କନେକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ (CGD) ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାସମ୍ଭବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବୁସନ (CGD) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର CGD କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ବଣ୍ଟନକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମେଲ୍, କଷ୍ଟମର ପୋର୍ଟାଲ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଚିଠି କିମ୍ବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସପ୍ଲାଏ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି
ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସହରରେ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଣିପୁର, ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।