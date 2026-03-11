ଏଣିକି ଖୁଚୁରା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ATMରୁ ବାହାରିବ ୧୦,୨୦,୫୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଗଲା ଟେନସନ୍
ଏଣିକି ଖୁଚୁରା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ATMରୁ ବାହାରିବ ୧୦,୨୦,୫୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍
ATM Cash Withdrawal: ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଏହି ନୂତନ ଯୁଗରେ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରିଚାର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନରେ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୧୦୦ କିମ୍ବା ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି, “ଭାଇ! ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ।”
ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଏହି ଯୁଗରେ ଖୁଚୁରା ନୋଟର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଭଡା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜାରରେ ଖୁଚୁରା ନୋଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏବେ, ATM ରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଦେଶରେ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୦, ୨୦ ଏବଂ ୫୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ATM ରୁ ନଗଦ ଉଠାଣ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପାଉ। କେତେକ ସମୟରେ, ୧୦୦ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ଖୁଚୁରା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ATMଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚୁରା ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର “ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର ବିତରକ” ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୧୦, ୨୦ ଏବଂ ୫୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହିପରି, ଲୋକମାନେ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
କେତେ ଖୁଚୁରା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି?
ସରକାର ଖୁଚୁରା ନୋଟ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା), ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୪୩୯.୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ୧୯୩.୭ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ୧୩୦.୩ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୫୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯୋଗାଇଛି। ସେହିପରି, ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ୧୮୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ୧୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ୩୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୫୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ଚାହିଦା ସମୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦର ଚାହିଦା ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପେମେଣ୍ଟ ସମେତ କାରବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ।