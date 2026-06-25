ବଦଳିବ AAYରେ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ନିୟମ! ଏଣିକି ପରିବାର ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳିବ ୭ କିଲୋ ଚାଉଳ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

ବଦଳିବ AAYରେ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ନିୟମ! ଏଣିକି ପରିବାର ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳିବ ୭ କିଲୋ ଚାଉଳ

By Jyotirmayee Das

Antyodaya Anna Yojana: ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପିଛା ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ୩୫ କିଲୋ ଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ ୭ କିଲୋ ଶସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପୂର୍ବଭଳି ୩୫ କିଲୋ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୩’ (NFSA) ରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ‘ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬’ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ।

କ’ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହୋଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସିକ ସ୍ଥିର ୩୫ କିଲୋ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ‘ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର’ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ ୫ କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ବଡ଼ ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ AAY ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପିଛା ହିସାବ କଲେ PHH ପରିବାର ତୁଳନାରେ କମ୍ ରାସନ ମିଳୁଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି।

କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଫାଇଦା?

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବାର-ଭିତ୍ତିକ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି AAY ପରିବାରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ପ୍ରତି ୭ କିଲୋ ହିସାବରେ ମାସକୁ ମୋଟ ୧୪ କିଲୋ ଶସ୍ୟ ମିଳିବ।

ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ପୂରା ୩୫ କିଲୋ ରାସନ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ।

କ’ଣ ଅଟେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?

ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ‘ମାନବ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର’ (PHH) ଏବଂ ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା’ (AAY) ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ: କେନ୍ଦ୍ର…

1 of 28,239