ମାଗଣା ଗ୍ୟାସକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫି ବି ଛାଡ଼, LPG ଛାଡ଼ି PNG ଆପଣେଇଲେ ମିଳିବ ଛପରଫାଡ଼୍ ଫାଇଦା
PNG Gas Connection: LPG ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଝକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର PNG ସଂଯୋଗ ବାଛିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ PNG ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
PNG-ସେବାଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ। PNG ଏବଂ LPG ସଂଯୋଗ ଉଭୟ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର LPG ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ PNG ସଂଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ
ସରକାର ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ବ୍ୟାପାରର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ PNG ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
PNG ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା LPG ଗ୍ରାହକମାନେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟି କିମ୍ବା ଆବାସିକ କଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC) କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୨.୨ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ PNG କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି
ବାସ୍ତବରେ, PNG ତୁଳନାରେ LPG ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର PNG ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, PNG ସହିତ ଜଡିତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ LPG ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ କମ୍। ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରାୟ ୨.୨ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ LPG ରୁ PNG କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ, ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖନନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଶୁଳ୍କକୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଇପଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦିନରାତି ବିଛାଯାଇପାରିବ । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର PNG ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି।
LPG ତୁଳନାରେ PNG ଶସ୍ତା
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇବା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇପଲାଇନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ LPG ରୁ PNGକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। PNG ସହିତ, ବିଲିଂ ଏକ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା LPG ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।