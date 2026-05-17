ଜୁନରୁ ବଦଳିବ ଏହି ନିୟମ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, LPG କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଜୁନରୁ ବଦଳିବ ଏହି ନିୟମ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା

By Jyotirmayee Das

LPG Connection: ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି-ପିଏନ୍‌ଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ଓ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ‘ନୋ ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ’ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ଏହି ‘ନୋ ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ’ ନିୟମ?

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନେକ୍ସନ ରହିପାରିବ । LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କନେକ୍ସନ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏନଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍‌ଅପ୍ ଭାବେ ସେମାନେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଅପଚୟ ହେବା ସହ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ! ଓଡ଼ିଶା…

ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପତିଆରା ମେଲେଇ ଥିଲା…

ଜୁନ୍ ୩୦ ଶେଷ ସମୟ ସୀମା

ଇଣ୍ଡେନ (Indane), ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ (Bharat Gas) ଏବଂ ଏଚପି ଗ୍ୟାସ୍ (HP Gas) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସସପେଣ୍ଡ ବା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୁଇଟିଯାକ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

କେମିତି କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର?

  • କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜରିମାନା କିମ୍ବା ବ୍ଲକେଜ୍‌ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିପାରିବେ:
  • ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  • ସେଠାରେ ‘କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର’ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ରେଗୁଲେଟର ସେଠାରେ ଜମା କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ବଦଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ‘ସରେଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍’ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
  • କନେକ୍ସନ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜମା କରିଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ।
  • ତେଣୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ।
You might also like More from author
More Stories

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ! ଓଡ଼ିଶା…

ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପତିଆରା ମେଲେଇ ଥିଲା…

ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କ’ଣ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା…

ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଵସ୍ତିକର ଖବର, ହର୍ମୁଜ…

1 of 27,963