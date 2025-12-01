ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

ସରକାରୀ ପେନସନ ସୁରାକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ସରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫିସ (CPAO) ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତ ଅଥରାଇଜଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେନସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ (CPPCs) କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ ପେନସନର ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବା ଦରକାର।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମୟସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ସ୍ଲିପ୍ ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଜାରି କରାଗଲା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ…

LOC ଦେଇ ଆସିପାରିବେନି ଆତଙ୍କୀ; ଜଗିଛନ୍ତି…

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ପେନସନଭୋଗୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ପେନସନ୍ ସ୍ଲିପ୍‌ରେ ପେନସନ୍ ପରିମାଣ, ଡିଡକ୍ସନ୍, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବକେୟା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରଖିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହାର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ, CPAO କହିଛି ଯେ, କୌଣସି ପେନସନଭୋଗୀ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଯେପରି ମିସ ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ CPPC ଗୁଡ଼ିକୁ ପେନସନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଇମେଲ୍, SMS ଏବଂ WhatsApp ସମେତ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ କିପରି ପାଇବେ?

ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପେନସନ୍ ଜମା ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ CPPC ଗୁଡ଼ିକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ଲିପ୍ ପଠାଇବେ। ଯଦି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଗୌଣସି ଇମେଲ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନସନଭୋଗୀ ଏକ ସମୟସୀମା ଏବଂ ସୁଲଭ ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇପାରିବେ।

ଯଦ୍ବାରା ଯଦି କୌଣସି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କମ ଅଛି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପେନସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଡିଜିଟାଲି ଜେନେରେଟେଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହଜ କରିବ।

ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ

ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ, ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏବେ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ବକେୟା ଦେୟ, ଡିଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ହଜିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଜେନେରେଟେଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ରେକର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଭୟ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ହିସାବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପାଇବେ।

You might also like More from author
More Stories

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ…

LOC ଦେଇ ଆସିପାରିବେନି ଆତଙ୍କୀ; ଜଗିଛନ୍ତି…

ଏହି ମସିହା ପରଠୁ ଠପ ହେଇଯିବ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା!…

HIV AIDS In Women: ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ…

1 of 28,310