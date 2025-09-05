ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲୋନ ନେଉଥିଲେ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଣିକି…

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲୋନ ନେଉଥିଲେ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଣିକି…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର, ବାଇକ କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାରାମିଟର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଭିଲ ସ୍କୋର 300 ରୁ 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ର୍ନିଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ସିଭିଲ ସ୍କୋର 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଏ, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଋଣ ନେବାଠାରୁ ଋଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି କାହାର ସ୍କୋର 300 କିମ୍ବା 600 ଠାରୁ କମ ହୁଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଭିଲ ସ୍କୋରକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ସରକାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାହାର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଖରାପ କିମ୍ବା କମ ଥାଏ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ମାଗିବେ ନାହିଁ।
କ’ଣ ଲାଭ ହେବ?
ପ୍ରକୃତରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଲୋକ ସଭାରେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। RBI ଏହାର ନିୟମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ RBI କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କହିନାହିଁ ଯେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ସିଭିଲ ସ୍କୋର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ସିଭିଲ ସ୍କୋରର ଏହି ବିବାଦ ପୁରୁଣା। CIBIL ଅର୍ଥାତ କ୍ରେଡିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସିଭିଲ ନାମରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନାମ CIR ଅର୍ଥାତ କ୍ରେଡିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟ।